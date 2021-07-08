{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет рейса Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании

По информации пресс-службы аэропорта Благовещенска, о минировании сообщил один из пассажиров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании S7, который должен отправиться из Благовещенска в Москву, задержан из-за сообщения о минировании. О нем заявил один из пассажиров, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта Благовещенска.

"Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск - Москва) задержан в аэропорту вылета Благовещенск по причине объявления одним из пассажиров о минировании самолета. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре ВС [воздушного судна], пассажиров, багажа и коммерческого груза", - говорится в сообщении.

Вылета ожидают 200 пассажиров, с ними работает представитель авиакомпании.

Теги
РоссияАмурская область
Контрактник в Забайкалье получил 2,5 года за выстрел из гранатомета по сослуживцам
Инцидент произошел в феврале 2020 года
Читать полностью