Самолет рейса Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании S7, который должен отправиться из Благовещенска в Москву, задержан из-за сообщения о минировании. О нем заявил один из пассажиров, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта Благовещенска.

"Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск - Москва) задержан в аэропорту вылета Благовещенск по причине объявления одним из пассажиров о минировании самолета. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре ВС [воздушного судна], пассажиров, багажа и коммерческого груза", - говорится в сообщении.

Вылета ожидают 200 пассажиров, с ними работает представитель авиакомпании.