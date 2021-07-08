В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и транзитной фурой

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Грузовая фура столкнулась с легковым автомобилем на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тяжинском районе Кузбасса утром в четверг. В аварии погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota, следовавший в Красноярск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой из Смоленской области. В результате ДТП 38-летний водитель Toyota и три его пассажира в возрасте 22, 27 и 50 лет от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу. Устанавливаются все обстоятельства автомобильной аварии.