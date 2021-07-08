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СМИ: число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22

В результате происшествия погибли семь человек

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели установили местонахождение двух человек, которые считались пропавшими без вести в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, число пропавших снизилось до 22 человек.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более 130 домам и постройкам. Погибли семь человек, еще 26 человек были спасены. Поисковая операция продолжается.

Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.

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