Контрактник в Забайкалье получил 2,5 года за выстрел из гранатомета по сослуживцам

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения военнослужащего контрактной службы, который случайно выстрелил из гранатомета по сослуживцам, убив одного человека и еще одного ранив. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В феврале 2020 года подсудимый, находясь на территории воинской части, взял реактивную противотанковую гранату и произвел неприцельный выстрел в сторону рядом стоящих военнослужащих. В результате произведенного подрыва боеприпаса один потерпевший скончался на месте, а другому причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее смерть человека").