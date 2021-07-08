Экс-министра здравоохранения Казахстана заподозрили в злоупотреблении властью

НУР-СУЛТАН, 8 июля. /ТАСС/. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило досудебное расследование в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сумма ущерба по делу составила $4,1 млн, сообщила в четверг пресс-служба АФМ республики.

"Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн или 1,5 млрд тенге. Кроме того, Биртанова подозревают в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июня 2020 года назначил на должность министра здравоохранения Алексея Цоя вместо подавшего в тот же день в отставку по состоянию здоровья Биртанова. Последний занимал должность с января 2017 года.