Четыре человека пострадали в ДТП в Новосибирске, где машина наехала на остановку

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и наезда одного из них на торговый павильон, расположенный на остановке общественного транспорта в Калининском районе Новосибирска, сообщила журналистам инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля Renault, 26-летний мужчина, в момент ДТП находившийся на остановке общественного транспорта, и две работницы торгового павильона в возрасте 52 и 44 лет", - сказала она.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг в 07:40 (03:40 мск). Водитель Renault Duster столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Nissan Bluebird. После этого кроссовер наехал на торговый павильон на остановке общественного транспорта.

Сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку. По результатам освидетельствования состояние опьянения у водителей не выявлено.