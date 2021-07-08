Дело об убийстве полицейского на детской площадке передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследование убийства полицейского из-за замечания на детской площадке в Подмосковье центральному аппарату ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил передать уголовное дело для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России. Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений", - сообщили в СК.

На детской площадке на улице Беляева в Щелкове между двумя ранее судимыми мужчинами произошел конфликт. Возвращавшийся с работы полицейский сделал им замечание, после чего один из мужчин дважды ударил его в грудь ножом. Полицейского госпитализировали, однако позже он умер в больнице.