Виновные в убийстве амурского тигра получили тюремные сроки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Двое жителей Амурской области приговорены к реальным срокам за убийство тигра Павлика, суд назначил им по пять лет и два месяца лишения свободы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В Амурской области осуждены двое местных жителей за незаконную добычу амурского тигра. <…> Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчин к пяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждого", - говорится в сообщении. Кроме того, они лишены права охоты на два года и два месяца.

Убитого амурского тигра нашли в конце сентября возле села Новостепановка Свободненского района. В ходе расследования полиция задержала двух мужчин 25 и 23 лет. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору"), ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

По данным управления по охране животного мира Амурской области, мониторинг передвижения амурских тигров в регионе ведется постоянно, местонахождение хищников определяется с помощью спутникового сигнала, который передают ошейники. Сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября, его последняя локация определялась в Свободненском районе. Поиски животного начались на следующий день. 22 сентября инспекторы охотнадзора получили информацию о том, что тигр был застрелен браконьерами с указанием примерного места отстрела.