В Калининграде мужчина задержан за оскорбления и угрозы главе управления Роспотребнадзора

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Полиция в Калининграде задержала ранее судимого местного жителя за публичные оскорбления и угрозы в адрес руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщила в пресс-службе областного УМВД.

"Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержан 38-летний ранее судимый житель Калининграда за публичное оскорбление представителя власти, связанное с исполнением должностным лицом своих служебных обязанностей. <...> В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении.

Задержанный разместил в социальной сети видеоролик, в котором с использованием нецензурных выражений высказывал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора из-за вынесения ею постановления о проведении мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

В области из-за распространения нового коронавируса запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте. Запрещено проведение автобусных экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Ограничены до 15 человек группы, участвующие в пешеходных экскурсиях. Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Запрещена работа аттракционов в парках культуры и отдыха, предприятиям общепита предписано сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, но эти ограничения не касаются тех, кто обслуживает посетителей с сертификатами о вакцинации.

Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение. По данным областных властей, на 7 июля в регион суммарно поставлено 193 927 комплектов доз вакцины. Привито 182 334 человека из них двумя компонентами 130 940.