МВД Грузии задержало еще пять человек за избиение журналистов на митинге против ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще пять человек по факту нападения и нанесения телесных повреждений журналистам на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси в понедельник. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий по факту незаконного воспрепятствования профессиональной журналисткой деятельности с угрозой насилия, а также сопряженного с насилием, в том числе в составе группы, задержали пять человек", - говорится в сообщении. Все задержанные - 1987-1997 гг. рождения.

По данным МВД, задержанные обвиняются в избиении сотрудников съемочной группы телеканала "ТВ Пирвели" во время погромов в офисе неправительственной организации "Стыдно", а также в нападении на фотографа информационного агентства Интерпрессньюс. Задержанным грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В общей сложности по делу о нападении на журналистов за последние дни задержаны 12 человек. Кроме того, еще три человека задержаны полицией за погромы, которые они устроили в офисах организаций Tbilisi Pride и "Стыдно".

Организация Tbilisi Pride, работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, в понедельник планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.

Позже митингующие ворвались в офис организации "Тбилиси прайд", а также устроили погром в здании организации "Стыдно". Противники ЛГБТ-сообщества разошлись поздно вечером. Их действия осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Кахабер Кучава и глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.