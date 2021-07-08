Количество IT-преступлений в Москве выросло в 30 раз за шесть лет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Количество IT-преступлений в Москве выросло за последние шесть лет в 30 раз, при этом количество убийств и краж значительно снизилось. Об этом сообщил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка.

"Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Количество этих преступлений [за шесть лет] увеличилось в 30 раз, - сказал он на пресс-конференции в Москве. - Если их в 2015 году у нас было чуть более 8 тыс. (менее 1% в общей массе преступлений), то уже 2020 год мы закрыли с цифрой более 50 тыс. преступлений данного вида (34%)", - сообщил Половинка.

В первом полугодии 2021 года полиция также отмечает рост количества IT-преступлений более чем на 20%. При этом максимальный рост стал отмечаться начиная с 2018 года. В частности, это связано с развитием технологий, электронным документооборотом и дистанционной оплатой. Половинка отметил, что наибольшие опасения вызывают у полиции дистанционные хищения.

По его словам, в начале распространения дистанционного мошенничества этим занимались в основном уже осужденные в местах лишения свободы. Сегодня создаются целые хорошо оснащенные кол-центры, зачастую за пределами России. Они используют не только современную технику, но и социальную инженерию, убеждая людей добровольно расстаться с крупной суммой денег. "То есть эти люди проходят специальную психологическую подготовку", - сказал представитель столичной полиции.

При этом количество так называемых классических преступлений, таких как убийства, сократилось за шесть лет более чем на треть, количество изнасилований - в два раза, разбои и грабежи на улицах стали совершаться реже на 75%, а кражи из квартир и машин - на 85%.

Замначальника ГУ МВД по Москве также отметил, что каждый третий потерпевший от дистанционного мошенничества в Москве - пожилой человек.

"В первом полугодии 2021 года количество лиц данной категории, к сожалению, увеличилось. Каждый третий потерпевший, на сегодняшний момент, это пожилой человек", - сообщил Половинка.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал мошенников, обманывающих пожилых людей, подонками и отметил, что с этим надо активно бороться.