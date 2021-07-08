В Крыму сироте выделили жилье без канализации и с трещинами

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Советского района Крыма, которая подозревается в халатности при покупке дома для сироты, так как жилье оказалось без водопровода и канализации, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Заместитель главы администрации [Советского района] подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Установлено, что, согласно постановлению должностного лица, данный дом был включен в состав муниципальной казны без каких-либо проверок на пригодность проживания в нем", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что между администрацией Советского района и строительной фирмой был заключен муниципальный контракт, согласно которому дом стоимостью 1,2 млн рублей приобретался для последующей передачи сироте. Далее он был предоставлен 26-летней девушке, оставшейся без попечения родителей.

"Однако, согласно заключению экспертов, помещение не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям: штукатурка стен и потолков практически везде осыпалась, в стенах образовались многочисленные трещины, оконные рамы сгнили, были деформированы полы, несколько лет косметический и капитальный ремонты здесь не проводились, из-за отсутствия водообеспечения и канализации не были созданы условия для принятия душа, купания детей", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, по другому уголовному делу, о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, предполагает до четырех лет лишения свободы), обвиняемым является еще одно должностное лицо районной администрации - первый заместитель главы. Установлено, что она "не приняла соответствующих действий для его [дома] проверки на предмет соответствия требованиям норм и законодательства". По ходатайству следствия, обвиняемая временно отстранена от занимаемой должности.

Добавляется, что нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки.