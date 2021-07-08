Житель Норильска обвиняется в финансировании и призывам к терроризму

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего жителя Норильска, обвиняемого в финансировании террористической деятельности и публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование террористической деятельности"), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый, являясь приверженцем радикального ислама и одобряя деятельность запрещенной и признанной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Затем перевел со своей банковской карты деньги на счет лица, имеющего намерение совершить террористическое преступление, действия которого были своевременно пресечены. В январе, марте 2020 года он разместил в социальной сети комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности.

Мужчина задержан в Тамбове в результате специальной операции, проводимой сотрудниками управления ФСБ России по Красноярскому краю. В ходе допроса полностью признал вину в содеянном. Ему предъявлено обвинение в совершении данных преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.