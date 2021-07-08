В Приамурье осужден иностранец, призывавший к массовым беспорядкам на газовом заводе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к реальному сроку и штрафу 23-летнего иностранца, который призывал к массовым беспорядкам на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), строительство которого ведется вблизи города Свободный в Амурской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Свободном гражданин иностранного государства осужден к лишению свободы за призывы к массовым беспорядкам <…> мужчине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении. После отбытия наказания будет решаться вопрос о депортации осужденного из России.

Судом установлено, что в апреле 2021 года осужденный разместил в социальной сети текст с обращением, которое содержало призыв к массовым беспорядкам на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. В результате на территории завода произошел инцидент с участием работников, в результате которого офисным помещениям компании был причинен ущерб. В конфликте принимали участие около 300 человек.

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе города Свободный Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.