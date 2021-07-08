Второе дело возбуждено в отношении директора фонда капремонта Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило второе уголовное дело в отношении директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморья, подозреваемого в превышении полномочий, он также подозревается в получении взятки, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В марте суд во Владивостоке избрал арест в качестве меры пресечения директору приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрею Горелову, подозреваемому в превышении полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Горелов оказал покровительство, а также способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и других строительных материалов.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 5 февраля 2020 года по 19 марта 2021-го подозреваемый получил через посредника взятку на сумму 2,2 млн рублей за общее покровительство. Оно выражалось в помощи в заключении договоров на капремонт многоквартирных домов в Приморье, а также на капремонт определенных домов с определенной коммерческой организацией и за обеспечение беспрепятственной приемки выполненных по договорам работ. Кроме того, деньги были получены за регулярную и незамедлительную оплату коммерческой организации стоимости работ, выполненных по заключаемым с фондом договорам.

"Расследование других ранее возбужденных уголовных дел в отношении фигуранта продолжается", - уточняется в сообщении.