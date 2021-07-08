Суд заочно арестовал сына основателя Petropavlovsk по делу о крупной растрате

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал заочную меру пресечения для сына основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского, арестованного по делу о растрате около 100 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следователи арестовали заочно обвиняемого в растрате Алексея Масловского и объявили его в розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере"), - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. - Обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск".

Постановление районного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Павлу Масловскому предъявлено обвинение по части 4 ст. 160 УК РФ. Тверской суд Москвы продлил ему срок заключения под стражей до 23 августа.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области. С 2020 года Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании конкурирующим АО "Южуралзолото группа компаний". Когда акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября прошлого года гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.