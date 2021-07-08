СК возбудил дело по факту искажения данных о вакцинации в поликлинике Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Следственные органы регионального управления СК РФ в Калининградской области возбудили уголовное дело по фактам искажения данных о вакцинации против коронавирусной инфекции в поликлинике №4 в Калининграде, подделке сертификатов о вакцинации и внесения ложных сведений в федеральный реестр вакцинированных. Об этом сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя управления СК РФ Наталья Гацко.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту искажения должностными лицами городской больницы №4 города Калининграда информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, создавших угрозу распространения новой коронавирусной инфекции (ч. 1 ст. 237 УК РФ)", - сообщила Гацко.

По версии следствия, должностные лица лечебного учреждения при пособничестве администратора поликлинического отделения городской больницы, не проводя вакцинацию против коронавирусной инфекции ряда жителей региона, подделали сертификаты о вакцинации и внесли в федеральный реестр вакцинированных заведомо недостоверные сведения о прохождении ими прививок. Таким образом была искажена информация о фактах, "создающих опасность для жизни и здоровья людей, предназначенная для жителей Калининградской области и органов, уполномоченных на принятие мер по устранению опасности, а также создана угроза распространения коронавирусной инфекции", - пояснила Гацко.

Она добавила, что следственными органами регионального управления СК РФ принято к производству уголовное дело, возбужденное полицией по ч. 1 ст. 327 УК РФ, против администратора поликлиники, подозреваемой в подделке сертификатов о вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, женщина выдавала гражданам сертификаты о вакцинации за вознаграждение от 1,5 до 3,5 тыс. рублей, а неиспользованную вакцину выливала в канализацию. Ее услугами, по предварительным данным, воспользовались более 20 человек.

Ход следствия взят под личный контроль руководителем следственного управления СК России по Калининградской области генерал-майором юстиции Дмитрием Бочаровым.