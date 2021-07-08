Три человека погибли при столкновении локомотива с легковой машиной в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области в четверг днем, в результате аварии погибли три человека, сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

"В 12:45 мск поступило сообщение о столкновении локомотива с легковой машиной в Приозерском районе Ленинградской области. В результате три человека погибли", - сказала представитель ведомства.

Все погибшие, по данным ведомства, находились в легковой машине.

Инцидент произошел в районе станции Орехово. В ведомстве отметили, что сведений о других пострадавших в результате ЧП не поступало. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту аварии начата проверка. "По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. Автомобиль переезжал регулируемый переезд на запрещающий сигнал", - сообщили в ведомстве, отметив, что в аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля ВАЗ.