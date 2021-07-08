Мосгорсуд подтвердил приговор осужденному за нападение на полицейского на акции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение назначить два года колони москвичу Станиславу Ахмедову, который избил полицейского в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал приговор Ахмедову законным и обоснованным и оставил его в силе", - сказали агентству в суде. Ранее суд первой инстанции приговорил Ахмедова к двум годам колонии.

Ахмедов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 23 января на несанкционированной акции рядом с Пушкинской площадью он трижды ударил ногой полицейского. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.