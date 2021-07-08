Венгрия передаст России бизнесмена Чертока, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Венгрии передадут России бизнесмена Дмитрия Чертока, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Чертока. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в ведомстве.

Следователи установили, что Черток в декабре 2014 года, будучи бенефициаром ЗАО "Внуково техникс", с соучастником изготовил поддельные договоры уступки прав требования между своей компанией и ЗАО "Внуковская инвестиционная компания". После этого во "Внуково техникс" поступили противообледенительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина и погрузчики. После чего эта техника была продана. Ущерб составил более 79 млн рублей.

Бизнесмен бежал из России и был объявлен в международный розыск, суд в конце 2018 года вынес постановление о его заочном аресте. В июле 2019 года Чертока задержали в Венгрии, а в августе того же года Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.

Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с венгерскими коллегами, в июне 2021 года удалось добиться решения о его выдаче. Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Дмитрий Черток будет доставлен в Москву, добавили в пресс-службе.

Черток является сыном бывшего заместителя руководителя Ространснадзора.