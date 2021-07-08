Житель КБР задержан по подозрению в убийстве несовершеннолетней девочки

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве девочки 2012 года рождения, задержан в Кабардино-Балкарии, возбуждено дело. Тело ребенка было обнаружено с многочисленными телесными повреждениями, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по КБР.

"Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нальчика, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). <...> Подозреваемый задержан. <...> По версии следствия, 7 июля 2021 года сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней 2012 года рождения с множественными телесными повреждениями", - рассказали в пресс-службе.

В ходе установления следователями обстоятельств гибели ребенка мать девочки и ее сожитель сообщили, что она накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни. Однако, выясняя обстоятельства происшествия, следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо. Ребенок сообщил о случившемся матери, что разозлило подозреваемого, он вызвал ребенка в свою комнату и несколько раз в присутствии матери ударил головой об пол, в результате чего она потеряла сознание. От полученных телесных повреждений ребенок умер.

В СК добавили, что органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе вопрос пребывания в семье еще двух малолетних детей.