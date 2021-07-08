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Три крупных торговых центра эвакуировали в Тюмени из-за сообщений о "минировании"

Специалисты группы разминирования проводят обследование

ТЮМЕНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Три крупных торговых центра эвакуировали в Тюмени, специалисты группы разминирования проводят обследование, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

"В ТРЦ "Кристалл" специалисты группы разминирования завершили обследование, взрывоопасных веществ не обнаружено. В ТРЦ "Сити Молл" обследование также завершено, взрывоопасных веществ не обнаружено. В ТРЦ "Матрешка" проводится обследование", - сказано в сообщении.

Все посетители были срочно эвакуированы из-за поступивших сообщений о "минировании".

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