В ДТП под Омском погибли родители четырех детей

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Четыре ребенка, пострадавшие 8 июля при столкновении двух легковых автомобилей, находятся в крайне тяжелом состоянии, двоих из них госпитализировали в Омск. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Родители детей погибли. "В настоящее время двое детей прооперированы и находятся в реанимации в районной больнице, двое других в крайне тяжелом состоянии доставлены в областную больницу для лечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что столкновение автомобилей ВАЗ-21102 и Jeep Grand Cherokee произошло 7 июля около 16:15 (13:15 мск) на 387-м км автодороги Тюмень - Омск. В результате ДТП 15-летнюю девочку и мальчиков 10, 8 и 4 лет доставили в больницу, а их родители погибли. Все они находились в машине ВАЗ. По данным омского УМВД, авария произошла из-за выезда отечественного автомобиля на полосу встречного движения.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Материалы дела переданы Следственному комитету для дальнейшего расследования.