Пропавший самолет на Ямале обнаружили

ТАСС, 8 июля. Найден пропавший в ЯНАО частный самолет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:08 мск поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолет, вылетевший в 10:00 мск из села Толька. Из Нижневартовска вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", - сказали в МЧС.

В МЧС уточнили, что оба члена экипажа самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале, живы. Они эвакуированы в медучреждение. "Оба человека живы, их эвакуировали в село Тольку. Пока туда, в медучреждение", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Самолет выполнял полеты для мониторинга лесных пожаров.

Источник ТАСС уточнил, что самолет подавал аварийный сигнал, а затем пропал с радаров. Причиной аварийной посадки мог стать отказ двигателя. "По предварительным данным, аварийная посадка легкомоторного самолета P2002 Sierra с двумя людьми стал отказ двигателя", - сказал собеседник агентства.