Второе уголовное дело возбудили после пропажи ребенка в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили после пропажи восьмилетней девочки в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

30 июня около девяти часов вечера восьмилетняя девочка ушла из дома на прогулку и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Тюменские власти объявили о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей.

"Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность" в отношении органов системы профилактики", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщали, что для выяснения причин произошедшего прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокуроруТюмени провести проверку исполнения родителями своих обязанностей, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.