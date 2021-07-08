На юго-востоке Москвы загорелся склад

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на Волгоградском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

"На Волгоградском проспекте произошел пожар на складе, по прибытии пожарных горела кровля на площади 50 кв. м. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространяется.

"К тушению привлечена авиация. Площадь пожара выросла", - сказал собеседник агентства.

Очевидец пожара сообщил ТАСС, что люди помогают эвакуировать припаркованные автомобили, которые были припаркованы около горящего здания. Само оно горит открытым пламенем, идет черным дым.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что горит здание в 2-3 этажа старой постройки. Пострадавших нет.

В столичной прокуратуре добавили, что окружное подразделение ведомства начало проверку в связи с пожаром. По ее результатам ведомство примет меры прокурорского реагирования.