Суд на Урале назначил домашний арест депутату, подозреваемому в причастности к убийству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Суд в Свердловской области отправил под домашний арест депутата Геннадия Виноградова, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда. Виноградов подозревается в причастности к убийству в 2003 году.

"Геннадию Виноградову избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест", - сказали ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда, отметив, что его выпустили из СИЗО.

В мае источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал, что депутата городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадия Виноградова и его сына арестовали, их обвиняют в причастности к убийству в 2003 году. Свердловское отделение "Единой России" приостановило членство Виноградова в партии.

По данным из открытых источников, Геннадию Виноградову 63 года, он депутат городской думы Артемовского городского округа от партии "Единая Россия".