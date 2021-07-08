Депутата Госдумы Алексея Бурнашова задержали в Перми с признаками опьянения

ПЕРМЬ, 8 июля. /ТАСС/. Депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова задержали с признаками опьянения за рулем автомобиля, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

По данным местных СМИ, депутат находился за рулем своей машины.

"По имеющейся информации, сегодня в Перми с признаками опьянения сотрудниками ДПС был задержан депутат Госдумы Алексей Бурнашов. В региональном отделении партии "Единая Россия" дают жесткую оценку такому поведению", - сообщила собеседница агентства.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Григорьев назвал такое поведение неприемлемым. "В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", - приводятся в сообщении слова Григорьева.

Бурнашов также проиграл праймериз и не будет участвовать в выборах нижней палаты восьмого созыва, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко, добавив,что "Бурнашов не является членом партии", поэтому к нему не могут быть применены меры партийного взыскания, а именно исключение из партии.

"Таким не место в Думе. И тем более у таких не может быть мандата депутата. Люди уже дали оценку его деятельности в качестве депутата: Бурнашов проиграл предварительное голосование и в Думу не идет", - отметил Ревенко. Он также указал, что "разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона".

Комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.