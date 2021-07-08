На Иркутск обрушился ливень

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Ливень и штормовой ветер обрушились вечером в четверг на Иркутск. В городе частично отключена электроэнергия, повалены деревья, сообщила пресс-служба иркутской мэрии.

"В Иркутске устраняют последствия сильного ливня. Все аварийные службы по поручению мэра города Руслана Болотова переведены в режим повышенной готовности. Силами специализированных организаций ведутся работы по уборке поваленных деревьев, откачке воды. <…> Специализированные бригады восстанавливают электроснабжение в Октябрьском районе города", - говорится в сообщении.

Число жителей, оставшихся без света, уточняется. На одной из улиц упавшее дерево перекрыло трамвайные пути. В городе подготовлены пункты временного размещения на случай эвакуации жителей.

В настоящее время дождь в Иркутске продолжается. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют обильные осадки, грозы, усиление ветра.