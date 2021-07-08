Следствие не сообщило, какой стране передавал секретные данные ученый Голубкин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ до сих пор не раскрыли суть обвинений, предъявленных ученому из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину по делу о госизмене, даже не пояснили, на какую страну он работал. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Валерия Ветошкина.

"На каждом заседании нам следствие предоставляет некоторую часть материалов дела, но из них совершенно невозможно понять, в чем именно заключается суть обвинений в отношении Голубкина. Нам даже не сообщили пока, какой стране Голубкин выдал секретные сведения", - сказала она.

Мосгорсуд в четверг признал законным решение суда первой инстанции, который продлил ученому арест до 12 сентября. Голубкину предъявили обвинение по ст. 275 ("Госизмена"), свою вину он не признал. "Мы обязательно подадим кассационную жалобу на сегодняшнее решение Мосгорсуда", - отметила Ветошкина.