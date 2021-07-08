Потерпевшие по делу Евсюкова потребуют выплаты компенсаций из присужденных ему ЕСПЧ денег

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от действий экс-главы столичного ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова попросят Генеральную прокуратуру РФ о выплате им компенсации из присужденных ему в четверг судом Страсбурга €6 тыс., сообщил ТАСС адвокат потерпевших Игорь Трунов.

"Мы обратимся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения - Герасименко и Салиховой - иски которых мы выиграли, однако он до сих пор не расплатился", - сказал собеседник агентства.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал в четверг нарушенным право экс-майора и его родителей на уважение семейной жизни из-за удаленности колонии, где отбывается наказание. Согласно решению суда, Россия должна выплатить Евсюкову в течение трех месяцев €6 тыс.

Майор Евсюков был приговорен Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы за стрельбу в ночь на 27 апреля 2009 года, устроенную им в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Тогда погибли два человека, еще 20 были признаны потерпевшими. Он отбывает наказание в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе ("Полярная сова").

При этом российские суды отказали в возмещении вреда ряду потерпевших от действий Евсюкова, однако ЕСПЧ признал ответственность России, присудив выплатить одному из потерпевших, Илье Герасименко, €12 тыс. в качестве компенсации. Аналогичное решение ЕСПЧ принял в отношении еще двух потерпевших.