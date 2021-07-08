В Якутии лесной пожар из-за ветра распространился вдоль трассы

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Горном районе Якутии из-за усиления ветра распространился вдоль трассы. Об этом сообщает в четверг оперштаб региона в Telegram-канале.

"По сведениям Минэкологии Якутии, около села Магарас Горного улуса тушат два лесных пожара. Из-за усиления ветра пожар один из них распространился вдоль трассы", - говорится в сообщении.

На тушении пожаров работают 64 лесопожарных Минэкологии и 80 мобилизованных лиц из числа местного населения. Задействовано 19 единиц техники.

Как добавили в оперштабе, пожар находится в 30 км от села Магарас. "На тушение пожара на 130 км федеральной трассы "Вилюй" из наслега (сельское поселение) направлены дополнительно 10 человек с ранцевыми огнетушителями", - отмечается в сообщении.

Вечером в четверг в ФКУ Упрдор "Вилюй" сообщили, что на участке км 128-129 федеральной автодороги А-331 "Вилюй" ухудшена видимость вследствие увеличения уровня задымленности от лесного пожара. Водителей призывают соблюдать осторожность и бдительность при движении.