Главе района на Кубани внесли представление по недоработкам при ликвидации ЧС

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани выявила в Туапсинском районе факты несвоевременного и неполного принятия мер по обследованию пострадавших от подтоплений территорий, а также по расчистке поврежденных зон и обеспечению людей водой, главе Туапсинского районе внесено представление, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Туапсинской межрайонной прокуратурой выявлены факты несвоевременного и неполного принятия органами местного самоуправления мер по обследованию пострадавших территорий, определению ущерба, причиненного гражданам и установлению порядка его компенсации, также не в полной мере муниципалитетом реализованы мероприятия по расчистке зоны подтопления и обеспечению населения питьевой водой", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что представление об устранении выявленных фактов внесено главе Туапсинского района Краснодарского края.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено. В среду циклон покинул территорию края.

Накануне в ходе объезда подтопленных территорий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение в срок до конца рабочего дня в четверг предоставить данные по количеству людей, которым необходимо будет оказать материальную помощь как пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, также он поручил в течение трех дней завершить восстановление пляжей в курортных муниципалитетах.