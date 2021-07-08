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В Елизаветинской больнице в Петербурге произошел пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете КТ, вероятно, из-за короткого замыкания, сообщил источник в экстренных службах
© Артем Геодакян/ТАСC, архив

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в Елизаветинской больнице на улице Вавилова в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Вавилова в больнице произошел пожар", - сказал собеседник агентства. "По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете КТ, вероятно, из-за короткого замыкания", - добавил он.

По словам собеседника ТАСС, системы противопожарной защиты в больнице сработали штатно.

В главке МЧС по городу сообщили, что открытое горение ликвидировано. "На первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв. м. Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 18:52 мск. В здании больницы образовалось задымление. "До прибытия [пожарных] были эвакуированы 50 человек", - отметили в ведомстве. Такое же число эвакуированных назвал и источник ТАСС. По его информации, в данный момент пожар потушен, полная эвакуация больных не потребовалась, пострадавших нет.

По информации МЧС, в настоящее время в больнице идет проветривание помещений. Информации о пострадавших в результате ЧП в ведомстве не уточнили.

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