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Суд арестовал на 12 суток участника Pussy Riot Софеева за мелкое хулиганство

Суд ранее не стал рассматривать протокол Александра Софеева и вернул его в полицию для устранения нарушений, однако потом документ вернулся в суд

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 12 суток участника группы Pussy Riot Александра Софеева за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Суд признал Софеева виновным по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 12 суток", - сказали ТАСС в суде.

Ранее сообщалось, что суд не стал рассматривать протокол Софеева и вернул его в полицию для устранения нарушений. "Но потом его вновь вернули в суд, который со второй попытки его рассмотрел", - сказал ТАСС адвокат Софеева Мансур Гильманов.

Накануне сообщалось, что полиция в среду, спустя день после освобождения из изолятора, задержала за мелкое хулиганство участников группы Pussy Riot Александра Софеева и Дмитрия Воронцова. Ранее суд уже признавал Софеева и Воронцова виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток.

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