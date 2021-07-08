В отношении начальника отдела МВД по Егорьевску назначили служебную проверку

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Служебная проверка проводится в отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова в связи с возможной его причастностью к противоправной деятельности. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг появилась информация о том, что в подмосковном Егорьевске задержан начальник местного отдела полиции Олег Ермаков. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.