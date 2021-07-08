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Расследование убийства президента Гаити
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Полиция Гаити заявила, что среди ликвидированных убийц президента трое иностранцев

По официальной информации, четыре человека, совершивших нападение на резиденцию Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил на пресс-конференции в четверг, что по меньшей мере трое ликвидированных убийц президента Жовенеля Моиза были иностранными гражданами.

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"По меньшей мере трое убитых, очевидно, были иностранцами", - отметил он. По официальной информации, четыре человека, совершивших нападение на резиденцию Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.

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ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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