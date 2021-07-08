В Архангельской области возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 20 млн

ТАСС, 8 июля. Следственные органы Архангельской области и Ненецкого АО возбудили уголовное дело в отношении директора мусороперерабатывающей компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области.

"По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является переработка мусора, в 2015-2018 годах умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 20 млн рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота. Это повлекло включение в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС. <...> Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области", - говорится в сообщении.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи изучают изъятую финансовую отчетность и уставную документацию организации, принимают меры, направленные на возмещение причиненного бюджету ущерба.