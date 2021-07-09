Руководство службы безопасности президента Гаити подозревают в бездействии

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Руководители службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вызваны в суд по подозрению в бездействии. Об этом в четверг сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру республики.

"Я дал полномочия Центральному управлению судебной полиции выслушать всех агентов безопасности президента Жовенеля Моиза", - приводит агентство слова прокурора столицы Гаити Порт-о-Пренса Ме Бедфорда Клода. Отмечается, что сотрудники службы безопасности должны явиться в прокуратуру 13 и 14 июля.

Представитель прокуратуры добавил, что в рамках расследования присутствовал на месте совершения убийства. "Я провел день в резиденции президента и не видел ни одной жертвы среди полиции. <...> Если вы отвечаете за безопасность президента, то где вы были и что вы сделали, чтобы избежать этой участи для него?", - сказал он.

Ранее доминиканская газета Diario Libre сообщала, что совершившие нападение могут быть связаны с одним из сотрудников службы безопасности президента, который мог участвовать в заговоре и ослабить меры безопасности в резиденции главы государства.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.