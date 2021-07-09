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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поиски

В район отправилась группа водолазов

ТАСС, 9 июля. Наземная группа и вертолет направлены на место крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке для проведения поисков. Об этом ТАСС сообщили в администрации поселения.

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"Спасатели убыли в район поисков на высокопроходимой технике, туда также вылетел вертолет", - сказали в администрации.

На место отправилась в том числе группа водолазов. Они продолжат работы по поиску обломков самолета и останков погибших в море. Часть самолета при крушении оказалась на сопке, часть - в прибрежной зоне, в воде.

"Волонтеры к работам не привлекаются, сил и средств МЧС достаточно", - сказал представитель администрации.

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РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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