На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поиски

ТАСС, 9 июля. Наземная группа и вертолет направлены на место крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке для проведения поисков. Об этом ТАСС сообщили в администрации поселения.

"Спасатели убыли в район поисков на высокопроходимой технике, туда также вылетел вертолет", - сказали в администрации.

На место отправилась в том числе группа водолазов. Они продолжат работы по поиску обломков самолета и останков погибших в море. Часть самолета при крушении оказалась на сопке, часть - в прибрежной зоне, в воде.

"Волонтеры к работам не привлекаются, сил и средств МЧС достаточно", - сказал представитель администрации.