Оказавшийся под завалами в строящемся руднике в Башкирии погиб

ТАСС, 9 июля. Спасатели обнаружили и извлекли тело машиниста погрузочно-доставочной машины (ПДМ), оказавшегося под завалами при обрушении горных пород на строящемся подземном руднике "Юбилейный" ООО "Башкирская медь" (строительство горных выработок ведет подрядная организация ООО "ШСУ"). Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе "Башкирской меди".

"К сожалению, водитель ПДМ был обнаружен спасателями без признаков жизни, его смерть зафиксировали медики. Руководство "Башмеди" и ШСУ, коллеги выражают соболезнование близким погибшего водителя. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, выполнены все взятые перед ними социальные обязательства", - сообщили в пресс-службе.