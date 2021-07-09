Следователи проверят органы транспортного контроля после крушения Ан-26 на Камчатке

ТАСС, 9 июля. Следователи проверят транспортные контролирующие органы и исследуют документы о проверках авиапредприятия и разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26, сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ в пятницу.

"Будут проверяться контролирующие органы на транспорте, затребуются сведения о проверках данного предприятия и конкретно по данному самолету, были ли какие-то проверки контролирующими органами и к чему они привели, что делалось в превентивных целях", - сообщил собеседник.

Сейчас следователи, в частности, устанавливают фрагменты судна, части фюзеляжа, его детали, их раскладывают, чтобы выяснить, каких деталей пока не хватает, и сделать вывод о том, какие части находятся в море, а какие на суше. Часть следственной группы осталась в Петропавловске-Камчатском, часть уехала в Палану, часть прибыла на место происшествия.

После сворачивания поисков в четверг из-за наступления темноты и прилива, утром в пятницу работы были возобновлены. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на месте уже работают наземные группы, они обследуют прибрежную зону.