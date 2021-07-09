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СМИ: при падении самолета в Швеции погибли девять человек

На борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот, отмечает газета Aftonbladet
© EPA-EFE/JEPPE GUSTAFSSON

ТАСС, 9 июля. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли в результате падения в четверг самолета у шведского города Эребру. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Aftonbladet.

Ранее полиция сообщила о нескольких погибших.

По сведениям Aftonbladet, самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, при каких обстоятельствах была констатирована смерть парашютистов и пилота.

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