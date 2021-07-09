В Якутии площадь природных пожаров за сутки увеличилась более чем на 69 тыс. га

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии за сутки выросла более чем на 69 тыс. га, количество пожаров - на 17 очагов, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 69 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого и пятого классов пожарной опасности на территории 11 районов", - говорится в сообщении.

В управлении МЧС отметили, что на территории региона действуют 299 природных пожаров, за сутки ликвидировано 16, к тушению привлекались 2 733 человека и 349 единиц техники. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Хангаласского и Усть-Майского районов, где зарегистрированы 268 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 923 тыс. га. На особом контроле регионального управления находятся пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах и Ударник.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, зафиксировано 10 пожаров на площади 23 534 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы". Как сообщается в телеграм-канале оперштаба Якутии, лесные пожары на территории национального парка и заповедника действуют из-за сухих гроз. "Там люди работают, но, к сожалению, сил недостаточно ввиду того, что очень труднодоступные места, скалистая местность, где техника не может работать", - сказал на брифинге в пятницу первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля с целью обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.