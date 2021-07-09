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После ДТП с участием магаданских вахтовиков возбудили уголовное дело

В результате аварии один человек погиб и еще 11 пострадали

ТАСС, 9 июля. Уголовное дело возбуждено в пятницу после дорожной аварии на федеральной трассы "Колыма" в Магаданской области, в результате которой один человек погиб и еще 11 пассажиров пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Прокурор области взял на личный контроль ход и результаты расследования.

Авария произошла 8 июля. Столкнулись автомобиль "УАЗ Патриот" и встречный вахтовый автобус, который направлялся на рудник "Джульетта" в Омсукчанский район Магаданской области. В прокуратуре уточнили, что в результате ДТП погиб 48-летний водитель компании "Стройдор".

Следственно-оперативной группой отделения МВД России по Хасынскому району проведен осмотр места происшествия. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины ДТП устанавливаются.

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