В Иркутске из-за ливня подтопило три дома

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Ливень, который в четверг прошел в Иркутске, по предварительным данным, привел к подтоплению трех частных домов и пяти участков. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Были обращения из разных районов города. По поводу воды в доме поступили обращения с трех адресов: по одному дому на улицах Канская, Овражная, Мальтинская. На Канской с пяти участков откачивали воду. Количество участков, где была и остается вода, уточняется", - сказали в пресс-службе.

Жители подтопленных домов и участков от эвакуации отказались. По данным мэрии, на улице Канской подтопление произошло из-за того, что собственник одного из домов засыпал водоотводную трубу. Муниципальные службы очистили ее от грунта и мусора. До конца июля на Канской обустроят специальную канаву с трубой для отвода дождевых вод.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером в четверг и в ночь на пятницу в городе выпало 50 мм осадков при месячной норме 107 мм. В Иркутске продолжают устранять последствия непогоды: откачивают воду, убирают поваленные деревья, расчищают дороги, чистят дождеприемные лотки, систему ливневой канализации, восстанавливают электроснабжение. Как ранее в пятницу сообщали ТАСС в пресс-службе Иркутской электросетевой компании, без света остаются 2,3 тыс. человек.

Специалисты администрации работают с жителями подтопленных домов, составляют акты для выплаты компенсации за испорченное имущество.