Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба представительства.

"Полиция начала операцию в 16:00 [23:00 четверга мск] и задержала 11 подозреваемых", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников представительства, утром в четверг им поступила информация о том, что полиции Гаити необходимо проникнуть на территорию дипмиссии для преследования подозреваемых в убийстве президента. Сотрудники представительства дали согласие. "Операция прошла гладко. Полиция Гаити забрала их (подозреваемых) на допрос", - добавили в представительстве.

В четверг вечером Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании, 15 обнаружены, еще несколько преступников разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.