В Карталинском районе Челябинской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Карталинского муниципального района Челябинской области, где существует опасность перехода огня от лесных пожаров на три населенных пункта, объявили режим ЧС, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром ГУ МЧС России по региону.

"Главой Карталинского муниципального района введен режим ЧС на территории района <...> По состоянию на 06:00 (04:00 мск) остается угроза перехода огня на три населенных пункта Карталинского муниципального района (Новоаколиновый, Запасное, Джабык) и один населенный пункт Нагайбакского муниципального района - Париж", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили ТАСС, что людям, желающим покинуть перечисленные населенные пункты, была предоставлена такая возможность. Поселок Запасное покинул 21 человек, в том числе шесть детей. В пункте временного размещения поселка Новокоалиновый находятся 12 человек, в том числе три ребенка.

В свою очередь глава района Анатолий Вдовин также подтвердил эвакуацию 21 человека. "Была частичная эвакуация. Мы 21 человека из Запасного перевезли в Новокоалиновый и разместили их в школе. Из них там осталось 12 человек, остальные разъехались", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, в связи с пожарами в Нагайбакском районе также эвакуированы 120 детей из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в 10 км от села Париж. Их автобусами развезли по домам.

Всего для ликвидации лесных пожаров привлечен 221 человек и 66 единиц техники.

В настоящее время в Челябинской области основные усилия пожарных сосредоточены на тушении трех очагов на общей площади 1 450 га (один очаг - Нагайбакский муниципальный район на площади 1 000 га, два очага Карталинский муниципальный район на площади 400 и 50 га).

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