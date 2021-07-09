На месте крушения Ан-26 на Камчатке пытаются собрать обломки

ТАСС, 9 июля. Спасатели пытаются подобраться к находящимся на сопке обломкам пассажирского самолета Ан-26, разбившегося недалеко от поселка Палана на Камчатке. Об этом ТАСС сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Обломки самолета были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы, часть из них находится в море, часть - на склоне сопки Пятибратка.

"Поисковая операция продолжается. Основная сложность связана с тем, что само место крушения самолета - это высокая сопка на побережье. И часть обломков находится на этой сопке. К ней до сих пор не удалось добраться в силу того, что там крутой обрыв, сильный ветер, вертолет там не может сесть. На этом сейчас сосредоточено основное направление - подобраться", - сказал Солодов.

Он добавил, что в пятницу на месте работают дополнительные силы МЧС, осмотр проводит беспилотник. "Разными технологиями [пытаются подобраться к обломкам на сопке] - и десантироваться, и доехать", - сказал Солодов. Там работают четыре вертолета.

Также продолжается обследование побережья, где сконцентрированы обломки самолета, добавил губернатор. Привлечены водолазы, но их работу осложняет сильная приливная волна - разница между приливом и отливом достигает 8 м в высоту. Из-за этого работать можно только в перерыве между приливом и отливом. "Идет подъем обломков самолета, большой объем обломков вчера был поднят, эта работа продолжается. Там же находятся фрагменты тел, говорить о точном количестве обнаруженных тел не представляется возможным в силу повреждения", - сказал Солодов.

Группировка водолазов была усилена, на месте крушения задействованы лодки, буксиры, возможности для работы плавучего крана, который планировалось привлечь ранее, нет из-за неподходящих глубин и большой приливной волны, добавил глава региона.

Бортовые самописцы пока не нашли

Солодов также добавил, что бортовые самописцы пока не найдены.

"На это все поиски направлены, сейчас пока ничего не обнаружено", - сказал Солодов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По данным источника агентства, близкого к оперативным мероприятиям на месте катастрофы, после обнаружения самописцы будут доставлены в Москву.