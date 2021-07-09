Около 30 тыс. человек остались без воды из-за порыва трубы в Россоши

ВОРОНЕЖ, 9 июля. /ТАСС/. Порыв водовода диаметром 800 мм стал причиной отключения воды у порядка 30 тыс. жителей города Россоши в Воронежской области, сообщил ТАСС в пятницу представитель единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Россошанского района.

"Около половины жителей Россоши - то есть, около 30 тыс. человек - остались без воды из-за порыва водовода диаметром 800 мм", - сказал собеседник агентства. В Россоши проживают более 62 тыс. человек.

По данным представителя ЕДДС района, порыв водовода произошел в ночь на 9 июля. "Сегодня подача воды будет восстановлена около 17:00 (мск), к ликвидации аварии привлечено 18 человек и пять единиц техники, организован подвоз воды жителям", - добавил он.